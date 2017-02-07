Карапетян - Свитальскому: В Армении будет создан независимый превентивный антикоррупционный орган
7 февраля 2017 - 15:51 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении планируется создание независимого превентивного антикоррупционного органа на основе Комиссии по этике высокопоставленных должностных лиц РА. Об этом заявил 7 февраля премьер-министр Армении Карен Карапетян, принимая руководителя делегации ЕС в Республике Армения, посла Петра Свитальского.
В ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся сотрудничества в сфере борьбы с коррупцией. Карапетян представил выполненные правительством РА шаги, в частности законодательные реформы и принятые решения, работу, проведенную в рамках Совета по борьбе с коррупцией.
Коснувшись предстоящих планов, премьер Армении отметил, что в настоящее время разработан новый законодательный пакет, в рамках которого планируется создание независимого превентивного антикоррупционного органа на основе Комиссии по этике высокопоставленных должностных лиц РА.
В рамках данного пакета полностью пересмотрены действующие системы декларирования и столкновения интересов. Ведутся работы также в направлении совершенствования расследования коррупционных преступлений. В настоящее время на основе обсуждений Совета по борьбе с коррупцией разрабатывается ряд важных законодательных проектов, которые нацелены на снижение коррупционных рисков во всех сферах.
Премьер подчеркнул, что эффективность и успех мероприятий по борьбе с коррупцией зависят и от гражданской позиции общества, и правительство будет работать в направлении активизации обратной связи с обществом, в том числе и посредством придания нового импульса деятельности Совета по борьбе с коррупцией. Карапетян отметил, что правительство открыто для предложений, подчеркнув важность сотрудничества с партнерами из ЕС.
Свитальский приветствовал усилия правительства РА в деле по борьбе с коррупцией и передал Карапетяну слова благодарности бизнес-сообщества за принятые решения и законодательные инициативы относительно сферы. Свитальский отметил, что делегация ЕС в Армении готова продолжать сотрудничество с правительством РА в рамках логики обозначенных премьером приоритетов и антикоррупционных реформ.
Премьер Армении К.Карапетян и глава делегации ЕС в Армении П. Свитальский обменялись мнениями о возможностях совместных проектов в рамках Центра стратегических инициатив.
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