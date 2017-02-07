Правительство Южной Кореи подтвердило причины возгораний Samsung Galaxy Note 7

PanARMENIAN.Net - В Южной Корее правительством было проведено свое, параллельное Samsung, расследование причин возгорания смартфонов Galaxy Note 7. Чиновники пришли к тому же выводу, что и представители самого IT-гиганта — во всем виноват аккумулятор.

Испытания проводились Корейским агентством по технологиям и стандартам. Были выявлены нарушения электродов батарей в процессе использования и проблемы с изоляцией, пишет Ferra.ru.

Результатом проверки стало ужесточение правил безопасности при производстве аккумуляторов.

Ранее компания Samsung заявила, что причиной возгорания аккумуляторов для смартфонов Galaxy Note 7 стали неполадки, связанные с их проектированием и производством. Samsung взял на себя ответственность за неполадки, отметив, что причиной стали «недочеты проектирования аккумуляторов и технологического процесса сборки устройства».

В начале октября Samsung Electronics объявила о временной приостановке производства смартфонов Galaxy Note 7 после случаев возгорания аккумуляторов. До этого компания также заявила о временном прекращении продаж и замены смартфонов. Решение было принято после консультаций с соответствующими органами власти, в том числе Корейским агентством технологических стандартов. Компания проводит расследование сообщений об инцидентах со смартфоном Galaxy Note 7.