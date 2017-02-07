Правительство Южной Кореи подтвердило причины возгораний Samsung Galaxy Note 7
7 февраля 2017 - 15:27 AMT
PanARMENIAN.Net - В Южной Корее правительством было проведено свое, параллельное Samsung, расследование причин возгорания смартфонов Galaxy Note 7. Чиновники пришли к тому же выводу, что и представители самого IT-гиганта — во всем виноват аккумулятор.
Испытания проводились Корейским агентством по технологиям и стандартам. Были выявлены нарушения электродов батарей в процессе использования и проблемы с изоляцией, пишет Ferra.ru.
Результатом проверки стало ужесточение правил безопасности при производстве аккумуляторов.
Ранее компания Samsung заявила, что причиной возгорания аккумуляторов для смартфонов Galaxy Note 7 стали неполадки, связанные с их проектированием и производством. Samsung взял на себя ответственность за неполадки, отметив, что причиной стали «недочеты проектирования аккумуляторов и технологического процесса сборки устройства».
В начале октября Samsung Electronics объявила о временной приостановке производства смартфонов Galaxy Note 7 после случаев возгорания аккумуляторов. До этого компания также заявила о временном прекращении продаж и замены смартфонов. Решение было принято после консультаций с соответствующими органами власти, в том числе Корейским агентством технологических стандартов. Компания проводит расследование сообщений об инцидентах со смартфоном Galaxy Note 7.
Самое значимое
Правозащитники опросили несколько десятков бывших охранников, судей, адвокатов и освобожденных узников. По их сведениям, с 2011 по 2015 год в тюрьме без суда было повешено более 13 тысяч человек
По словам источника, представители США заявили палестинскому премьер-министру Рами Хамдалле, что средства не могут быть перечислены в обозримом будущем
По словам Береджиклян, она будет представлять Либеральную партию штата. В случае успеха, она станет первой женщиной-премьером во всех австралийских штатах от Либеральной партии
По заявлению заместителя министра энергетики Грузии Мариам Валишвили, грузинская сторона вернулась из последней встречи с несогласованной позицией
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
iPhone 8 может выйти раньше обычного Донован отмечает, что судя по индикаторам в цепи поставок, Apple перейдет к стадии серийного производства iPhone 8 уже в июне
В Армении могут ужесточить законодательство в отношении злостных неплательщиков налогов Как отметила, представляя поправки, министр юстиции Армении Арпине Ованнисян, некоторые положения закона давали повод для разночтений, в частности, 205 статья, предусматривающая наказание за уклонение от уплаты налогов, пошлин или иных обязательных платежей
В Грузии женщин могут начать призвать в армию Она уже внесла соответствующий законопроект в законодательный орган, который 30 января 2017 года зарегистрировал ее инициативу
Армия Сирии освободила 783 кв км недалеко от Пальмиры На пальмирском направлении сирийская армия при поддержке ВКС России существенно расширила зону своего контроля в районе Тьяс