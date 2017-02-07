Пассажиропоток в ереванском аэропорту «Звартноц» увеличился на 22.9% в январе

PanARMENIAN.Net - В ереванском международном аэропорту «Звартноц» в январе 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, пассажиропоток увеличился на 22.9%.

В январе аэропорт обслужил 168 741 человека. За месяц объем грузоперевозок через аэропорт «Звартноц» составил 965 тонн, что на 36.2% больше, чем в январе 2016 года.

В гюмрийском аэропорти «Ширак» в январе 2017 года пассажиропоток увеличился на 103.8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Пассажиропоток двух армянских аэропортов в январе 2017 года увеличился на 24.2% по сравнению с январем 2016 года.

В 2015 году пассажирооборот ереванского аэропорта «Звартноц» составил 1,726 млн человек против 1,896 млн человек в 2014 году, сократившись на 8,9%, пассажиропоток гюмрийского аэропорта «Ширак» - 35,1 тыс человек против 34,7 тыс челвоек в 2014 году.