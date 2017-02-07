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Apple отзывает около 100 тысяч iPhone 6s

Apple отзывает около 100 тысяч iPhone 6s
7 февраля 2017 - 16:00 AMT

PanARMENIAN.Net - Корпорация Apple отзывает 88.7 тысячи телефонов iPhone 6s. Об этом сообщило Министерство экономики ОАЭ, которое получило официальное письмо от американской компании, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Times of Oman.

Причина отзыва телефонов заключается в их внезапном отключении и, как отмечается, не связана с безопасностью. Запущенная программа возврата касается устройств, произведенных в сентябре-октябре 2015 года. Проверить необходимость отзыва устройства можно на специальной странице.

О запуске программы по замене аккумуляторов в iPhone 6s в связи с большим количеством жалоб пользователей на внезапные отключения устройств компания Apple объявила в ноябре 2016 года. По словам владельцев, бракованный смартфон мог выключиться при заряде батареи выше 40 процентов.

В ноябре 2016 года корпорация Apple признала наличие неисправности сенсорного экрана iPhone 6 и запустила программу по ремонту бракованных устройств. Исправление проблемы обойдется пользователям в 149 долларов.

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