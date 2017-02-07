Армия Сирии освободила 783 кв км недалеко от Пальмиры

PanARMENIAN.Net - Армия САР при поддержке ВКС РФ на пальмирском направлении расширила зону своего контроля, освободив 783 квадратных километра территории в районе Тьяс. Об этом сообщил на брифинге начальник главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Сергей Рудской.

«На пальмирском направлении сирийская армия при поддержке ВКС России существенно расширила зону своего контроля в районе Тьяс. Освобождено 783 квадратных километра территории. В восточном направлении продвижение составило 25 километров. Освобождена Эль-Бейда. Взяты под контроль господствующие высоты вдоль дороги. Пройдена большая часть пути до Пальмиры», — сказал Рудской, пишет РИА Новости.

В марте 2016 года армия Сирии при поддержке российской и сирийской военной авиации освободила Пальмиру от боевиков ИГ. С тех пор боевики предпринимали несколько попыток наступления на этот город, но были отбиты.

12 декабря 2016 года в Минобороны России рассказали, что сирийская армия оставила Пальмиру и заняла позиции на подступах к городу.