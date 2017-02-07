В Грузии женщин могут начать призвать в армию
7 февраля 2017 - 18:01 AMT
PanARMENIAN.Net - Жительница Грузии Ирина Барбакадзе предлагает парламенту Грузии сделать обязательной военную службу для женщин.
Она уже внесла соответствующий законопроект в законодательный орган, который 30 января 2017 года зарегистрировал ее инициативу, пишет Sputnik-Georgia.
Из документа становится понятным, что Ирина Барбакадзе, опираясь на основные принципы и положения закона «О гендерном равноправии», считает, что должно сформироваться такое понятие как «военнослужащая» (джарискали), а также военная служба должна стать обязательной и для женщин.
Целью указанного законопроекта является усиление грузинской армии, укрепление обороноспособности, возврат территорий и объединение страны.
Согласно действующему законодательству, на обязательную военную службу призываются мужчины в возрасте 18-27 лет. В армии имеют право служить и женщины, но по желанию.
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