В Грузии женщин могут начать призвать в армию

PanARMENIAN.Net - Жительница Грузии Ирина Барбакадзе предлагает парламенту Грузии сделать обязательной военную службу для женщин.

Она уже внесла соответствующий законопроект в законодательный орган, который 30 января 2017 года зарегистрировал ее инициативу, пишет Sputnik-Georgia.

Из документа становится понятным, что Ирина Барбакадзе, опираясь на основные принципы и положения закона «О гендерном равноправии», считает, что должно сформироваться такое понятие как «военнослужащая» (джарискали), а также военная служба должна стать обязательной и для женщин.

Целью указанного законопроекта является усиление грузинской армии, укрепление обороноспособности, возврат территорий и объединение страны.

Согласно действующему законодательству, на обязательную военную службу призываются мужчины в возрасте 18-27 лет. В армии имеют право служить и женщины, но по желанию.