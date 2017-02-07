В Армении могут ужесточить законодательство в отношении злостных неплательщиков налогов

PanARMENIAN.Net - Парламент Армении на заседании 7 февраля принял в первом чтении изменения в Уголовный кодекс, предусматривающие ужесточение требований в отношении злостных неплательщиков налогов.

Как отметила, представляя поправки, министр юстиции Армении Арпине Ованнисян, некоторые положения закона давали повод для разночтений, в частности, 205 статья, предусматривающая наказание за уклонение от уплаты налогов, пошлин или иных обязательных платежей, пишет АРКА.

Она отметила, что согласно действующему законодательству, уклонение от уплаты налогов, пошлин или иных обязательных платежей путем включения в бухгалтерские книги или иные документы, считающиеся основанием для налогообложения, заведомо искаженных данных, совершенное в крупных размерах, наказывается штрафом в размере от пятисоткратного до тысячекратного размера минимальной заработной платы, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок не свыше пяти лет, либо арестом на срок от двух до трех месяцев, либо лишением свободы на срок не свыше двух лет.

При этом крупным размером считается сумма (стоимость), превышающая тысячекратный размер минимальной заработной платы, установленной на момент совершения преступления.

«Поправками предлагается конкретизировать основы для возбуждения уголовного дела по факту злостного уклонения от выплаты налогов, пошлин или иных обязательных платежей», - сказала Ованнисян.

Она отметила, что будет изменено наказание за нарушения, в частности, за представление недостоверных данных в первой декларации или использование поддельных данных в отношении виновных будет применяться мера наказания от штрафа до лишения свободы.

Как сообщила министр, предусматривается некоторая декриминализация деяний, в частности, по нарушениям в особо крупных размерах, где планируется повысить планку особо крупных размеров.

«Если согласно действующему законодательству особо крупным размером считается нарушение на сумму от 2 до 15 тысячекратного размера от минимальной зарплаты, то поправками предлагается повысить нижнюю планку до 4 тысячекратного размера», - пояснила Ованнисян.

При этом нарушения до 4 млн драмов декриминализируются, и виновные по данной статье ограничатся лишь административной ответственностью.