Полиция Германии задержала предполагаемого пособника афганских талибов

PanARMENIAN.Net - В федеральной земле Рейнланд-Пфальц на западе Германии задержан 21-летний выходец из Афганистана, подозреваемый в причастности к деятельности радикального исламистского движения «Талибан». Как сообщила 7 февраля представитель федеральной прокуратуры в Карлсруэ, имеются сведения, что задержанный помогал талибам совершать многочисленные внесудебные расправы.

По версии немецких властей, афганец присоединился к движению «Талибан» в 2014 году и даже являлся телохранителем одного из местных лидеров, по приказу которого исламисты и совершали убийства, пишет Deutsche Welle.

В начале декабря 2016 года в Рейнланд-Пфальце был взят под стражу 20-летний афганец, подозреваемый в участии в боевых действиях против афганской полиции и других служб безопасности.

«Талибан» признан властями Германии иностранной террористической группировкой, за причастность к которой грозит до десяти лет лишения свободы. Mногие афганские беженцы, приезжающие в ФРГ, заявляют миграционным службам, что имеют отношение к талибам, только с той целью, чтобы их не выслали на родину.