Полиция Германии задержала предполагаемого пособника афганских талибов
7 февраля 2017 - 18:46 AMT
PanARMENIAN.Net - В федеральной земле Рейнланд-Пфальц на западе Германии задержан 21-летний выходец из Афганистана, подозреваемый в причастности к деятельности радикального исламистского движения «Талибан». Как сообщила 7 февраля представитель федеральной прокуратуры в Карлсруэ, имеются сведения, что задержанный помогал талибам совершать многочисленные внесудебные расправы.
По версии немецких властей, афганец присоединился к движению «Талибан» в 2014 году и даже являлся телохранителем одного из местных лидеров, по приказу которого исламисты и совершали убийства, пишет Deutsche Welle.
В начале декабря 2016 года в Рейнланд-Пфальце был взят под стражу 20-летний афганец, подозреваемый в участии в боевых действиях против афганской полиции и других служб безопасности.
«Талибан» признан властями Германии иностранной террористической группировкой, за причастность к которой грозит до десяти лет лишения свободы. Mногие афганские беженцы, приезжающие в ФРГ, заявляют миграционным службам, что имеют отношение к талибам, только с той целью, чтобы их не выслали на родину.
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