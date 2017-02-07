Азербайджан подверг артобстрелу позиции армии НКР: Степанакерт грозит несоразмерным ответом

PanARMENIAN.Net - 7 февраля вооруженнные силы Азербайджана применили артиллерию и минометы на линии соприкосновения с подразделениями Армии обороны Нагорно-Карабахской Республики.

По сообщению пресс-службы АО НКР, в промежутке с 17:00 по 18:50 (по местному времени) из 85-мм пушек Д-44, расположенных вблизи населенных пунктов, были обстреляны позиции в восточном направлении линии соприкосновения.

На том же, а также северном направлении линии соприкосновения (село Талиш) применены минометы различных калибров. По состоянию на 21:10 по местному времени произведено 22 пушечных и 24 минометных выстрела.

Армянская сторона потерь не понесла.

Министерство обороны НКР заявляет, что вся ответственность за предпринятые Азербайджаном провокационные действия и их последствия ложится на военно-политическое руководство официального Баку. В случае продолжения подобных провокаций Армия обороны НКР для обеспечения безопасности государственных границ Карабаха оставляет за собой право прибегнуть к несоразмерным шагам.

Ранее тем же днем Азербайджан отказался выводить на передовые позиции мониторинговую миссию ОБСЕ