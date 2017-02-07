Азербайджан подверг артобстрелу позиции армии НКР: Степанакерт грозит несоразмерным ответом
7 февраля 2017 - 21:23 AMT
PanARMENIAN.Net - 7 февраля вооруженнные силы Азербайджана применили артиллерию и минометы на линии соприкосновения с подразделениями Армии обороны Нагорно-Карабахской Республики.
По сообщению пресс-службы АО НКР, в промежутке с 17:00 по 18:50 (по местному времени) из 85-мм пушек Д-44, расположенных вблизи населенных пунктов, были обстреляны позиции в восточном направлении линии соприкосновения.
На том же, а также северном направлении линии соприкосновения (село Талиш) применены минометы различных калибров. По состоянию на 21:10 по местному времени произведено 22 пушечных и 24 минометных выстрела.
Армянская сторона потерь не понесла.
Министерство обороны НКР заявляет, что вся ответственность за предпринятые Азербайджаном провокационные действия и их последствия ложится на военно-политическое руководство официального Баку. В случае продолжения подобных провокаций Армия обороны НКР для обеспечения безопасности государственных границ Карабаха оставляет за собой право прибегнуть к несоразмерным шагам.
Ранее тем же днем Азербайджан отказался выводить на передовые позиции мониторинговую миссию ОБСЕ
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Омбудсмен Нагорно-Карабахской Республики Рубен Меликян 3 февраля во время встречи с гражданином Азербайджана Эльнуром Гусейнзаде, задержанным по подозрению в совершении 1 февраля попытки диверсии и незаконного пресечения государственной границы НКР, передал ему Европейскую конвенцию по правам человека на азербайджанском языке.
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В ночь с 26-го на 27-е января Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС нарушил режим прекращения огня свыше 20 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР).
В ночь с 25-го на 26-е января обстановка на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС была относительно спокойной.
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