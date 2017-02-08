СМИ: Иностранные члены ИГ отказываются от участия в боевых действиях

PanARMENIAN.Net - Иностранные члены террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) начали проявлять неповиновение и нежелание участвовать в боевых действиях, передает РИА Новости со ссылкой на Washington Post . Документы, которые были обнаружены иракскими военными после захвата одной из баз ИГ в районе Мосула, свидетельствуют о неповиновении в рядах иностранных бойцов группировки. Всего документы сообщают о 14 подобных бойцах.

Так, бельгиец, вошедший в ряды боевиков, предъявил медицинское заключение о том, что у него боли в спине и по этой причине он не может участвовать в боевых действиях. Француз заявил, что хочет покинуть Ирак, чтобы подорвать себя на территории Франции. Еще несколько террористов потребовали перебросить их в Сирию, некоторые просто отказались участвовать в боевых действиях.

«Он не хочет сражаться, хочет вернуться во Францию. Утверждает, что его воля — это мученическая операция во Франции. Заявляет, что болен, но у него нет медицинской справки», — говорится в заметках на 24-летнего француза алжирского происхождения.

Отмечается, что более 4 тысяч иностранных боевиков покинули европейские страны и отправились в Ирак и Сирию, и около трети из них вернулись. При этом смерть примерно 14% среди них подтверждена, местоположение других остается неизвестным.

По словам аналитика, специализирующегося на исследовании вооруженных группировок Айменна аль-Тамими (Aymenn al-Tamimi), многие иностранные боевики поняли, что членство в ИГ оказалось не тем, что они ожидали, поскольку они думали, что это будет приключением. Как в свою очередь сказал подполковник Муханад аль-Тамими (Muhanad al-Tamimi), чей отряд обнаружил документы, эти иностранные боевики — самые яростные, с какими они когда-либо сражались. По его словам, когда такие отказываются сражаться — это свидетельствует об осознании того, что эта организация — не тот ислам, за которым они пришли, а ложный.

Иракская армия совместно с местным ополчением и курдскими отрядами пешмерга проводит с 17 октября 2016 года операцию по освобождению Мосула на севере Ирака от боевиков ИГ при поддержке ВВС международной коалиции во главе с США. В конце января премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади официально заявил об освобождении от боевиков ИГ восточной части Мосула.