Число иранских туристов в Армении увеличилось на 30% в 2016 году

PanARMENIAN.Net - Число прибывших в Армению граждан Ирана за 2016 год увеличилось на 30%, составив 188.851 человек, Об этом в беседе с PanARMENIAN.Net сообщила главный специалист отдела анализа Управления по туризму РА Ануш Бабаян.

«По сравнению с 2015 годом, поток туристов из Ирана в Армению вырос сразу на 30%»,- отметила она.

Главы МИД Армении и Ирана Эдвард Налбандян и Мохамад Джавад Зариф 5 июня 2016 года подписали меморандум о либерализации визового режима между Арменией и Ираном, согласно которому граждане 2 стран могут путешествовать без виз по территории Армении и Ирана.

По словам Бабаян, у них нет данных о числе визитов граждан Армении в Иран за тот же период.