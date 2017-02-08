Пермский «Амкар» расторг контракт с Робертом Арзуманяном
8 февраля 2017 - 12:29 AMT
PanARMENIAN.Net - Пермский «Амкар» на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с футболистом команды Робертом Арзуманяном.
Как сообщается, соглашение было расторгнуто по взаимному согласию сторон, и 31-летний защитник покидает пермскую команду в статусе свободного агента, передает rsport.ru.
Арзуманян перешел в «Амкар» в 2015 году, ранее он выступал за на родине за армянский «Пюник» (2003-2007), датский «Раннерс» (2008-2010), польскую «Ягеллонию» (2011-2012) и казахстанский "Актобе" (2013-2015).
Арзуманян провел за «Амкар» провел 13 матчей в чемпионатах России, а первую половину нынешнего сезона провел в аренде в карагандинском «Шахтере».
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