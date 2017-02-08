«Шестерка» выступает против угрожающих ядерной сделке с Ираном шагов
8 февраля 2017 - 12:48 AMT
PanARMENIAN.Net - Москва и ee партнеры по «шестерке» выступают против любых шагов, ставящих под вопрос жизнеспособность сделки по иранской ядерной программе. Об этом заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля за вооружением МИД РФ Михаил Ульянов, пишет РИА Новости.
США расширили санкции против Ирана. Санкции включают 13 физических лиц, граждан Ирана, ОАЭ, КНР, Кувейта и Ливана. Также в списке 12 компаний, базирующихся в Иране, Ливане, КНР и ОАЭ, пишет РИА Новости. Несмотря на то, что США обязались снять с Ирана санкции по ядерной программе, они сохраняют другие санкции против Тегерана. Иранские власти заявляют, что это нарушает суть соглашения о ядерной программе, Вашингтон с этим не согласен.
«Если эта сделка сорвется, то проблемы, которые сейчас, казалось бы, успешно решаются, опять встанут со всей остротой, и ситуация вновь станет непредсказуемой. Это не будет отвечать интересам ни Ирана, ни США, ни соседей Ирана по региону, включая Израиль, ни России. Никто от этого не выиграет», — сказал Ульянов.
Именно учитывая все эти опасения, Москва вместе с европейскими партнерами по «шестерке» выступает за то, чтобы «избегать любых шагов, способных осложнить обстановку».
«Или, тем более, поставить под вопрос жизнеспособность имеющихся договоренностей», — добавил дипломат.
Иран 29 января провел испытания баллистической ракеты средней дальности. Испытательный пуск был произведен в окрестностях города Семнан в 225 километрах от Тегерана. Ракета пролетела примерно 966 километров перед тем, как взорваться.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн заявил, что Белый дом «официально предупреждает» Иран в связи с действиями в регионе, включая испытания баллистических ракет. По его словам, запуск противоречит резолюции СБ ООН номер 2231, которая призывает Иран воздерживаться от запуска баллистических ракет. Флинн не сказал, в чем конкретно заключается американское предупреждение.
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