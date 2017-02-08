Трамп и Эрдоган договорились сотрудничать под Аль-Бабом и Раккой
8 февраля 2017 - 12:51 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп договорились о сотрудничестве при наступлении на сирийские города Аль-Баб и Ракка.
В телефонном разговоре, состоявшемся ночью с 7 на 8 февраля, главы государств обсудили создание «зоны безопасности» в Сирии, миграционный кризис и вопросы борьбы с терроризмом, передает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.
Сообщается также, что Эрдоган убеждал Трампа отказаться от поддержки сирийских курдов, которых в Анкаре считают террористами. Этот вопрос будет обсуждаться в рамках визита директора ЦРУ Майка Помпео в Турцию, который состоится в четверг, 9 февраля. Кроме того, ожидается, что стороны затронут проблему экстрадиции проживающего в США проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации путча в июле 2016 года.
Ранее в сообщении Белого дома указывалось, что Трамп подтвердил, что Турция является стратегическим партнером США и союзником по НАТО, отметил «общую приверженность борьбе с терроризмом во всех его формах» для обеих стран и заявил, что приветствует вклад Анкары в борьбу против «Исламского государства».
Эрдоган и другие высокопоставленные турецкие чиновники неоднократно выражали недовольство тем, что США оказываетпомощь деньгами, оружием и военными советниками сирийским курдам, ведущим борьбу против террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Анкару возмутило, что американцы, помогая курдам, отказываются при этом прикрывать с воздуха турецких военных и их союзников из Сирийской свободной армии, штурмующих занятый ИГ город Аль-Баб, хотя Турция является союзником США по НАТО.
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