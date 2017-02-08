Армения может установить воздушную связь с Австралией и Сирией

PanARMENIAN.Net - Правительство Армении на заседании 9 февраля одобрит предложение по подписанию соглашения о воздушном сообщении между Арменией и Австралией.

В соответствии с повесткой дня правительства РА, будет согласовано также предложение о подписании соглашения по воздушному сообщению между Арменией и Сирией.

Правительство Армении на заседании 26 января одобрило предложение о заключении соглашения «О воздушном сообщении» между Арменией, Канадой и Сингапуром. Предложение представил начальник Главного управления гражданской авиации Армении (ГУГА – ред.) Сергей Аветисян.