Армения может установить воздушную связь с Австралией и Сирией
8 февраля 2017 - 14:07 AMT
PanARMENIAN.Net - Правительство Армении на заседании 9 февраля одобрит предложение по подписанию соглашения о воздушном сообщении между Арменией и Австралией.
В соответствии с повесткой дня правительства РА, будет согласовано также предложение о подписании соглашения по воздушному сообщению между Арменией и Сирией.
Правительство Армении на заседании 26 января одобрило предложение о заключении соглашения «О воздушном сообщении» между Арменией, Канадой и Сингапуром. Предложение представил начальник Главного управления гражданской авиации Армении (ГУГА – ред.) Сергей Аветисян.
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Защитник прав человека Армении Арман Татоян 1 февраля принял ряд военнослужащих и членов их семей, сообщает аппарат омбудсмена Армении.
Правительство Армении на заседании 19-го января одобрило предложение о подписании соглашения с ОАЭ об устранении визового режима.
Армения заняла 50-е место в рейтинге развивающихся стран, сильно уступая своим соседям - Азербайджану (2 место), Турции (20 место), Ирану (21 место) и Грузии (31 место). Россия расположилась в рейтинге на 13-м месте
В рейтинге из 119 стран Армения с индексом стоимости жизни, равным 33.87, занимает 19 место среди наиболее доступных стран. За Арменией следуют Уганда и Колумбия
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