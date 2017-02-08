СМИ: Администрация Трампа рассматривает возможность причисления иранского КСИР к террористам
8 февраля 2017 - 13:35 AMT
PanARMENIAN.Net - Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает предложение о причислении Корпуса стражей исламской революции (КСИР) к террористической организации, пишет РИА Новости со ссылкой на Reuters.
По данным агентства, американские чиновники, знакомые с ситуацией сообщают, что несколько правительственных учреждений США обсуждают подобное предложение. Отмечается, что ранее США уже ввели санкции в отношении частных лиц и организаций, связанных с КСИР.
КСИР - элитное иранское военно-политическое формирование, созданное в 1979 году из военизированных отрядов исламских революционных комитетов, сторонников лидера иранских шиитов великого аятоллы Хомейни. Принимало активное участие в ирано-иракской войне, а также в создании организации «Хезболла». Официально является частью вооруженных сил Ирана.
Агентство не получало в свое распоряжение копию предложения, но отмечается, что оно может появиться в виде административного указа, предписывающего госдепу рассмотреть возможность причисления КСИР к террористической группировке. Как отмечает агентство, пока неясно, подпишет ли Трамп подобный указ. Белый дом пока не прокомментировал эту информацию.
«Новая администрация рассматривает Иран как наиболее явную опасность интересам США, и они ищут способы накалить обстановку», — приводит агентство слова высокопоставленного чиновника США, который, по его словам, вовлечен в более широкое рассмотрение политики в отношении Ирана.
По словам чиновника, подобные меры могут повлечь за собой реакцию Ирана. «Они могут отреагировать не быстро или не открыто, но существует опасность эскалации конфликта», — приводит агентство слова чиновника.
Отношения США и Ирана с приходом администрации Трампа существенно накалились. Иран 29 января провел испытания баллистической ракеты средней дальности. Испытательный пуск был произведен в окрестностях города Семнан в 225 километрах от Тегерана. Ракета пролетела примерно 966 километров перед тем, как взорваться. Глава Минобороны Ирана Хосейн Дехган назвал испытания успешными.
В ответ на действия Тегерана США в пятницу расширили санкционный список, включив в него 13 физических лиц — граждан Ирана, ОАЭ, КНР, Кувейта и Ливана. Также в списке 12 компаний, базирующихся в Иране, Ливане, КНР и ОАЭ. Санкции касаются иранской программы создания баллистических ракет и поддержки ливанской шиитской группировки «Хезболлах», которую Вашингтон считает террористической.
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