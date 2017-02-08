Bank of America открыл отделения без персонала
8 февраля 2017 - 12:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Bank of America за последний месяц открыл три отделения, в которых нет персонала.
Клиенты могут оформить ипотеку, автокредит или кредитную карту в автоматическом режиме. Таким образом банк оптимизирует расходы. Тем не менее помощь сотрудников иногда требуется. В этом случае работники других отделений консультируют клиентов по видеосвязи, пишет Lenta.ru со ссылкой на Reuters.
Как сообщила представитель финансовой организации Энн Пейс, размер новых офисов, открытых в Миннеаполисе (штат Миннесота) и Денвере (штат Колорадо), составляет примерно четверть обычного филиала с персоналом.
Ранее один из основателей банка Дин Атанасиа заявил, что в 2018 году кредитная организации планирует открыть 50-60 новых отделений. В то же время банк также намерен закрыть часть филиалов на некоторых рынках.
В январе Сбербанк заявил о решении уволить три тысячи сотрудников и заменить их роботами. В частности, робот-юрист был запущен еще в конце 2016 года, он сам составляет исковые заявления по физическим лицам.
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