Bank of America открыл отделения без персонала

PanARMENIAN.Net - Bank of America за последний месяц открыл три отделения, в которых нет персонала.

Клиенты могут оформить ипотеку, автокредит или кредитную карту в автоматическом режиме. Таким образом банк оптимизирует расходы. Тем не менее помощь сотрудников иногда требуется. В этом случае работники других отделений консультируют клиентов по видеосвязи, пишет Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

Как сообщила представитель финансовой организации Энн Пейс, размер новых офисов, открытых в Миннеаполисе (штат Миннесота) и Денвере (штат Колорадо), составляет примерно четверть обычного филиала с персоналом.

Ранее один из основателей банка Дин Атанасиа заявил, что в 2018 году кредитная организации планирует открыть 50-60 новых отделений. В то же время банк также намерен закрыть часть филиалов на некоторых рынках.

В январе Сбербанк заявил о решении уволить три тысячи сотрудников и заменить их роботами. В частности, робот-юрист был запущен еще в конце 2016 года, он сам составляет исковые заявления по физическим лицам.