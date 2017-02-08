Асад: События в Сирии развиваются в направлении, устраивающем Москву и Дамаск
8 февраля 2017 - 13:20 AMT
PanARMENIAN.Net - События в Сирии развиваются в направлении, желаемом для России и Сирийской Арабской Республики (САР). Об этом заявил президент Сирии Башар Асад на встрече с российскими депутатами.
«События двигаются быстро, в направлении, которое желаем мы и вы», - сказал Асад, обращаясь к депутатам Госдумы, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что президент Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп договорились о сотрудничестве при наступлении на сирийские города Аль-Баб и Ракка.
В телефонном разговоре, состоявшемся ночью с 7 на 8 февраля, главы государств обсудили создание «зоны безопасности» в Сирии, миграционный кризис и вопросы борьбы с терроризмом
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