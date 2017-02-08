Москва разочарована решением Минска о выдаче блогера Лапшина Баку

PanARMENIAN.Net - Российская сторона разочарована решением Верховного суда Белоруссии об экстрадиции блогера Александра Лапшина, имеющего российское и израильское гражданство, в Азербайджан. Об этом говорится в официальном заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.

7 февраля Верховный суд Белоруссии оставил в силе решение генеральной прокуратуры республики о выдаче Азербайджану Лапшина. В тот же день он прибыл в аэропорт Гейдара Алиева специальным рейсом в наручниках и в сопровождении сотрудников Службы госбезопасности.

«По имеющейся информации, 7 февраля Верховный суд Республики Белоруссия, рассмотрев дело в закрытом режиме, не удовлетворил жалобу гражданина России и Израиля Александра Лапшина на решение Генеральной прокуратуры Республики Белоруссия о его выдаче в Азербайджан»,- говорится в сообщении, где отмечается, что данное решение «не соответствует духу союзнических отношений между Россией и Белоруссией».

«Намерены и дальше принимать все необходимые меры по защите прав и законных интересов российского гражданина с целью его скорейшего возвращения к своей семье»,- говорится в заявлении МИД РФ.

Известный блогер Александр Лапшин (Puerrtto) был задержан в середине декабря в Минске по запросу Азербайджана за незаконное пересечение границы. Лапшин не раз совершал визиты в Нагорный Карабах, за что еще в 2011 году был включен в «черный список» МИД Азербайджана. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени «Александр» («Олександр»). После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона «О государственной границе» и миграционного кодекса страны.

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