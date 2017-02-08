В ФИФА выявили новые случаи коррупции
8 февраля 2017 - 13:37 AMT
PanARMENIAN.Net - Внутреннее расследование выявило новые случаи коррупции в Международной федерации футбола (ФИФА).
Нарушения закона касаются коммерческих контрактов и взяток, выплаченных бывшим чиновникам организации. Подробности не сообщаются. Эти данные могут повлечь новые обвинения от властей США и Швейцарии, ведущих расследование о коррупции в федерации, передает Lenta.ru со ссылкой на Bloomberg.
По информации издания, проводившая расследование юридическая фирма выставила счет ФИФА за свои услуги более чем на 30 миллионов долларов.
27 мая 2015 года в Швейцарии по подозрению в коррупции задержали ряд высокопоставленных руководителей ФИФА. Аресты были проведены местной полицией по запросу Минюста США. По версии следствия, за 20 с лишним лет деятельности функционеры получили около 150 миллионов долларов взяток.
В декабре 2015 года об уходе из футбола объявил Йозеф Блаттер, руководивший ФИФА на протяжении 17 лет. Перед этим он был дисквалифицирован комитетом по этике ФИФА на восемь лет.
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