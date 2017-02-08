Армянский оппозиционный депутат призывает отозвать посла РА из Минска

PanARMENIAN.Net - Экстрадиция блогера Александра Лапшина в Азербайджан стратегическим партнером Армении – Белоруссией – равнозначна по своему политическому значению экстрадиции Рамиля Сафарова Венгрией в Азербайджан.

Об этом 8 февраля заявил в парламенте Армении депутат Никол Пашинян, призвав всех обеспокоенных этим вопросом граждан собраться в 15:00 (по ереванскому времени) перед посольством Белоруссии в Армении, чтобы заявить жесткую позицию и выразить протест в связи с создавшейся ситуацией.

«Считаю, что МИД Армении должен отозвать посла Армении в Белоруссии и предпринять самые жесткие дипломатические и политические меры противодействия», - заявил Пашинян, передает Aysor.am.

7 февраля Верховный суд Белоруссии оставил в силе решение генеральной прокуратуры республики о выдаче Азербайджану Лапшина и вечером того же дня его экстрадировали в Азербайджан.

Известный блогер Александр Лапшин (Puerrtto) был задержан в середине декабря в Минске по запросу Азербайджана за незаконное пересечение границы. Лапшин не раз совершал визиты в Нагорный Карабах, за что еще в 2011 году был включен в «черный список» МИД Азербайджана. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени «Александр» («Олександр»). После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона «О государственной границе» и миграционного кодекса страны.