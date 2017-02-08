Минобороны НКР: Азербайджан распространяет дезинформацию, чтобы оправдать свои провокационные действия

PanARMENIAN.Net - расспростреннное заявление министерством обороны Азербайджана - очередная дезинформация. Об этом говорится в заявлении министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР).

«Министерство обороны Азербайджана выступило с очередным бредом, распространив сообщение о том, якобы карабахская сторона 7 февраля, начиная с 16:55 (по ереванскому времени) карабахская сторона с применением пушек и минометов различного калибра подвергла обстрелу азербайджанские позиции, чтобы предпринять по другому направлению линии соприкосновения попытку диверсионного проникновения.

Министерство обороны Нагорно-Карабахской Республики заявляет, что вышеотмеченное – абсолютная дезинформация и жалкая попытка ввести в заблуждение мировое сообщество», - говорится в сообщении Минобороны НКР.

Отмечается, что распространяя подобную дезинформацию, азербайджанская сторона пытается хот как-то оправдать свои провокационные действия на передовой линии.

7 февраля и в ночь на 8 февраля на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских сил зафиксирован рост напряженности. Азербайджан нарушил режим прекращения огня около 80 раз, ведя обстрел из 85-мм пушек Д-44, 60-мм и 82-мм минометов и стрелкового оружия. ВС Азербайджана произвели в направлении армянских позиций НКР более 850 выстрелов.