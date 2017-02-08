Армянский парламент ратифицировал Соглашение о валютных рынках СНГ

PanARMENIAN.Net - Национальное собрание Армении 8 февраля одобрило Соглашение о сотрудничестве в области организации интегрированного валютного рынка государств — участников СНГ.

«Соглашение относится к обеспечению равной доступности субъектов валютных рынков к рынкам стран СНГ», — сказал замглавы Центробанка Армении Нерсес Ерицян, передает Sputnik-Армения.

По его словам, некоторые страны различают резидентов и не резидентов, предоставляя им различный доступ. В случае Армении таких ограничений нет, всем предоставляются одинаковые условия.

Соглашение о сотрудничестве в области организации интегрированного валютного рынка государств — участников Содружества Независимых Государств было подписано в городе Ашхабад 5 декабря 2012 года.

Соглашение направлено на создание условий для равноправного и взаимовыгодного участия банков — резидентов Сторон Соглашения в совершении конверсионных операций с иностранными валютами на интегрированном валютном рынке государств — участников Содружества Независимых Государств.