Армянский парламент ратифицировал Соглашение о валютных рынках СНГ
8 февраля 2017 - 13:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Национальное собрание Армении 8 февраля одобрило Соглашение о сотрудничестве в области организации интегрированного валютного рынка государств — участников СНГ.
«Соглашение относится к обеспечению равной доступности субъектов валютных рынков к рынкам стран СНГ», — сказал замглавы Центробанка Армении Нерсес Ерицян, передает Sputnik-Армения.
По его словам, некоторые страны различают резидентов и не резидентов, предоставляя им различный доступ. В случае Армении таких ограничений нет, всем предоставляются одинаковые условия.
Соглашение о сотрудничестве в области организации интегрированного валютного рынка государств — участников Содружества Независимых Государств было подписано в городе Ашхабад 5 декабря 2012 года.
Соглашение направлено на создание условий для равноправного и взаимовыгодного участия банков — резидентов Сторон Соглашения в совершении конверсионных операций с иностранными валютами на интегрированном валютном рынке государств — участников Содружества Независимых Государств.
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Этот показатель стал рекордным с 2006 года. Самый низкий показатель в течение последних десяти лет был зафиксирован в 2009 году - всего $697 млн, самый высокий - в 2014 году - $1.547 млрд
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