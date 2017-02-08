Карабахский военнослужащий погиб в результате огня с азербайджанской стороны: Есть тяжелораненый
8 февраля 2017 - 14:19 AMT
PanARMENIAN.Net - 8 февраля, около 11:00 по ереванскому времени, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны НКР, дислоцированной в северном направлении линии соприкосновения, вследствие нарушения ВС Азербайджана режима прекращения огня смертельное ранение получил военнослужащий-контрактник Гегам Генрихович Манукян, 1979 г.р.
Для выяснения подробностей инцидента ведется следствие, сообщает пресс-служба министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики.
В тот же день в 12:00 (по еревану) на другом участке (Мартакерт) линии соприкосновения также вследствие нарушения ВС Азербайджана режима прекращения огня тяжелое ранение получил военнослужащий АО НКР Корюн Камоевич Киракосян, 1998 г.р. Ведется расследование.
6 февраля, около 11:00 по ереванскому времени, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны НКР, дислоцированной в северо-восточном направлении линии соприкосновения, вследствие нарушения ВС Азербайджана режима прекращения огня смертельное ранение получил военнослужащий Гор Амазаспович Гарегинян, 1997 г.р.
7 февраля и в ночь на 8 февраля на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских сил зафиксирован рост напряженности. Азербайджан нарушил режим прекращения огня около 80 раз, ведя обстрел из 85-мм пушек Д-44, 60-мм и 82-мм минометов и стрелкового оружия. ВС Азербайджана произвели в направлении армянских позиций НКР более 850 выстрелов. Наиболее интенсивные нарушения наблюдались в восточном и северо-восточном напрвлениях передовой. На данных участках азербайджанские ВС выпустили из пушек и минометов, в целом, 47 снарядов, из которых 22 - из пушек, и 25 - из минометов.
Самое значимое
Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано
Омбудсмен Нагорно-Карабахской Республики Рубен Меликян 3 февраля во время встречи с гражданином Азербайджана Эльнуром Гусейнзаде, задержанным по подозрению в совершении 1 февраля попытки диверсии и незаконного пресечения государственной границы НКР, передал ему Европейскую конвенцию по правам человека на азербайджанском языке.
Конституционный суд Франции 26 января отменил решение Национальной Ассамблеи от 22 декабря о криминализации отрицания геноцидов и массовых жертв из-за преступлений на национальной или религиозной основе.
В ночь с 26-го на 27-е января Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС нарушил режим прекращения огня свыше 20 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР).
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