Двое турецких военных погибли на севере Сирии

PanARMENIAN.Net - Двое турецких военнослужащих погибли, еще 15 получили легкие ранения в ходе боевой операции на севере Сирии.

Официальная Анкара объявила 8 февраля об успехах, достигнутых в ходе операции по освобождению от группировки «Исламское государство» (ИГ) города Эль-Баб. Ее проводят формирования сирийской оппозиции при поддержке турецких военных.

Им, в частности, удалось захватить ночью 7 февраля стратегически важные высоты к западу от Эль-Баба и уничтожить 58 боевиков ИГ, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Ранее сообщалось, что президент Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп договорились о сотрудничестве при наступлении на сирийские города Аль-Баб и Ракка.