Единый товарный знак ЕАЭС находится в конечной стадии согласований стран союза
8 февраля 2017 - 15:05 AMT
PanARMENIAN.Net - Единый товарный знак Евразийского экономического союза находится в заключительной стадии межгосударственных согласований. Об этом сообщил руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Григорий Ивлиев на Международном форуме «Интеллектуальная собственность и экономика регионов России».
«У нас в ближайшее время появится единый товарный знак Евразийского сообщества, он уже находится в заключительной стадии межгосударственного согласования», - сказал Ивлиев, передает ТАСС.
В мае 2016 года Евразийская экономическая комиссия одобрила проект договора о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров ЕАЭС. Документ, в частности, предусматривал введение «товарного знака союза». Последний представляет собой обозначение, которое одновременно охраняется на территориях всех стран-участниц союза. Подать заявку на получение товарного знака союза можно будет также в патентных ведомствах всех членов ЕАЭС.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 3 февраля поручил подписать Договор о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического союза.
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