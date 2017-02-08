Минюст Сирии опроверг утверждения правозащитников о массовых казнях в тюрьмах
8 февраля 2017 - 15:26 AMT
PanARMENIAN.Net - Министерство юстиции Сирии опровергло утверждения, содержащиеся в докладе правозащитной организации Amnesty International, о якобы имевших место массовых казнях в тюрьме Сейдная. В заявлении, выдержки из которого приводит телеканал Al Mayadeen, подчеркивается, что представленные правозащитниками данные «не соответствуют действительности», передает ТАСС.
«Смертные приговоры выносятся в Сирии только после судебного расследования, которое проходит в несколько этапов», - говорится в документе.
Amnesty International обнародовала ранее доклад, в котором утверждается, что в тюрьме Сейдная в течение 2011-2015 годов были повешены 13 тысяч заключенных. По версии правозащитников, большинство из них являлись «гражданскими лицами». Кроме того, в докладе содержится информация о пытках, которым якобы систематически подвергались заключенные.
Доклад правозащитников подвергли критике российские депутаты и сенаторы. Так, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал его частью информационной кампании против руководства Сирии. В то же время он призвал власти страны допустить экспертов в места лишения свободы, чтобы снять или откорректировать предъявленные обвинения.
Самое значимое
Правозащитники опросили несколько десятков бывших охранников, судей, адвокатов и освобожденных узников. По их сведениям, с 2011 по 2015 год в тюрьме без суда было повешено более 13 тысяч человек
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