Джек Николсон вернется в кино после семилетнего перерыва
8 февраля 2017 - 15:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Актер Джек Николсон сыграет в англоязычном ремейке номинированного на «Оскар» фильма «Тони Эрдманн». Артист впервые появится в кино после семилетнего перерыва.
В картине также снимется американская артистка Кристен Уиг, известная по фильмам «Марсианин», «Она» и «Невероятная жизнь Уолтера Митти», передает Lenta.ru со ссылкой на Associated Press.
В январе оригинальная лента «Тони Эрдманн» немки Марен Аде была номинирована на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». В комедии рассказывается история отношений отца-пенсионера с дочерью — топ-менеджером консалтинговой компании. Картина 2016 года также стала номинантом французской кинопремии «Сезар». В новом проекте Аде выступит в качестве исполнительного продюсера.
Ранее в январе артист Питер Фонда сообщил об уходе Николсона на пенсию. Он подчеркнул, что не знает о причине такого решения актера.
Последним выпущенным на экраны фильмом с Николсоном на сегодняшний день является комедия «Как знать...» (How Do You Know?), которая вышла на экраны в декабре 2010 года.
79-летний Джек Николсон — американский актер и режиссер. Он был номинирован на «Оскар» 12 раз и получил эту награду трижды. За свою 60-летнюю карьеру Николсон сыграл в таких лентах, как «Отступники», «Лучше не бывает», «Волк», «Бэтмен», «Пролетая над гнездом кукушки» и «Китайский квартал», а также в картине Стэнли Кубрика «Сияние».
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