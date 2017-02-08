Шварценеггер сыграл русского архитектора в фильме «Последствие» (видео)
8 февраля 2017 - 16:35 AMT
PanARMENIAN.Net - Американский актер Арнольд Шварценеггер выложил в своем Facebook трейлер фильма «Последствия» (Aftermath), в котором исполнил главную роль российского архитектора Виталия Калоева.
Картина выйдет на экраны 7 апреля. Режиссером выступил Эллиотт Лестер («Без компромиссов»). В фильме также снялись Скут Макнэйри, Мэгги Грейс и Мартин Донован. Лента основана на реальных событиях, пишет Lenta.ru.
В 2002 году в авиакатастрофе над Боденским озером Виталий Калоев потерял семью. Из-за ошибки сотрудника авиадиспетчерской компании Skyguide столкнулись два самолета, погиб 71 человек, в том числе жена и двое детей Калоева. Спустя 478 дней он убил авиадиспетчера Питера Нильсена. В 2005 году Калоев был приговорен к восьми годам тюремного заключения в Швейцарии. В 2007 году освобожден досрочно за примерное поведение. В 2008 году он стал заместителем министра строительства и архитектуры Северной Осетии.
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