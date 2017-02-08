Армения может связаться с Россией через коридоры в Южной Осетии и Абхазии
8 февраля 2017 - 16:55 AMT
PanARMENIAN.Net - У Армении может появиться возможность связаться с Россией через коридоры в Южной Осетии и Абхазии. Это станет возможным в случае претворения в жизнь в договора «О торговых коридорах», подписанного в 2011 году Россией и Грузией. К такому заключению пришли заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин и спецпредставитель премьера Грузии по связям с Москвой Зураб Абашидзе по итогам встречи в Праге.
Такая система позволила бы сторонам обойти щекотливый вопрос таможенного оформления грузов на границе, а также задействовать автомагистраль через Южную Осетию, что особенно важно для Армении, поскольку Военно-грузинская дорога, связывающая эту страну с Россией, часто закрывается из-за погодных условий.
«Мы с Григорием Карасиным решили действовать методом малых шагов»,— пояснил Зураб Абашидзе по итогам переговоров, передает «Ъ».
По его словам, стороны решили обсуждать лишь те вопросы, которые в принципе можно решить, «не переходя красные линии».
Для Москвы и Тбилиси — это статус Абхазии и Южной Осетии, а также нахождение на их территории российских войск.
Как пояснил Карасин, речь все еще идет о задействовании трех коридоров. Один из них начинается вблизи Сочи и, проходя через Абхазию, заканчивается в городе Зугдиди. Второй коридор стартует около североосетинского села Нар и, проходя через Южную Осетию, заканчивается в Гори, а третий расположен у КПП Казбеги—Верхний Ларс.
По его словам, в ходе переговоров в Праге речь также шла о модернизации подъездных путей к Верхнему Ларсу, «чтобы на российско-грузинском треке была возможность пропускать намного больше грузового и легкового автотранспорта».
Карасин подчеркнул, что в реализации соглашения от 2011 года заинтересованы не только Россия и Грузия, но и Армения.
«Как только мы решим все остающиеся вопросы, то сразу начнем реализацию соглашения. Осталось сделать последний, самый трудный шаг»,— сказал он.
Речь идет о «Соглашении между правительством Российской Федерации и правительством Грузии об основных принципах механизма таможенного администрирования и мониторинга торговли товарами» от 9 ноября 2011 года. Договор был оформлен в результате сложных переговоров по вступлению РФ в ВТО: после встречи с президентом США Бараком Обамой тогдашний лидер Грузии Михаил Саакашвили снял вето на вступление РФ в организацию — но лишь с тем условием, что через территории Абхазии и Южной Осетии пройдут торговые коридоры из России в Грузию, а стороны пригласят международных посредников, которые будут контролировать поток грузов и маркировать их.
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