СМИ: Россию лишили Кубка мира по биатлону 2021 года

PanARMENIAN.Net - Россию лишили права провести Кубок мира по биатлону в 2021 году. Об этом сообщил журналист немецкого издания ZDF Нильс Кабен, передает Republic.ru.

Чемпионат должен был проходить в Тюмени.

По его словам, это решение было принято на внеочередном съезде Международного союза биатлонистов (IBU).

В то же время, президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов заявил, что вопрос еще рассматривается. «Бред. Никто ничего не лишается еще», — сказал Кравцов, передает Р-Спорт.

После доклада комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена о применении допинга в российском спорте Челябинск лишился финала Кубка мира-2016/17 по конькобежному спорту, Тюмень — этапа Кубка мира по биатлону и финала Кубка мира по лыжным гонкам, а Сочи — чемпионата мира 2017 года по бобслею и скелетону.

Также IBU получил от Всемирного антидопингового агентства список российских биатлонистов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил. Впоследствии союз закрыл дела в отношении 22 из 29 россиян из-за отсутствия доказательств. Расследование продолжается в отношении семи спортсменов.