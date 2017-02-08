Шотландский парламент проголосовал против законопроекта Британии о выходе из ЕС

PanARMENIAN.Net - Парламент Шотландии проголосовал против подготовленного британским правительством законопроекта о выходе из Евросоюза. Почти три четверти депутатов парламента в Эдинбурге (90 из 124) высказались 7 февраля против закона, который должен дать премьер-министру Великобритании Терезе Мэй полномочия начать процедуру Brexit.

Инициатива проведения голосования исходила от регионального правительства Шотландии, несмотря на то, что оно не имеет правовой силы, пишет Deutsche Welle.

В конце января Верховный суд Великобритании постановил, что Лондон не может запустить процедуру выхода из Евросоюза без одобрения британского парламента. Суд также решил, что правительства Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии лишены права блокировать этот процесс. Большинство шотландцев в ходе референдума в июне 2016 года высказалось против Brexit.

Палата общин британского парламента 8 февраля должна окончательно одобрить закон о Brexit. После этого он поступит в Палату лордов, которая планирует рассмотреть его до 7 марта.

Между тем последние социологические исследования свидетельствуют, что в Шотландии увеличивается число сторонников отделения от Великобритании. В то время как месяц назад 45,5 процента респондентов поддерживали его, а 54,5 процента выступали против (то есть результат опроса был приблизительно таким же, как и во время референдума 2014 года о независимости региона), то в феврале соотношение изменилось: 49 процентов сторонников и 51 процент противников.

В ходе референдума в июне 2016 года большинство жителей Британии (51,9%) высказалось за выход страны из состава ЕС.