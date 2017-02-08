Митингующие в Ереване потребовали заморозить отношения с Белоруссией

PanARMENIAN.Net - Оппозиционный армянский депутат Никол Пашинян во время акции протеста перед зданием белорусского посольства в Ереване призвал посла покинуть страну.

Кроме того, Пашинян потребовал от властей Армении отозвать армянского посла из Минска.

Акция протеста связана с решением белорусских властей выдать российско-израильского блогера Александра Лапшина Азербайджану. Лапшин, экстрадированный из Минска по запросу Баку, 7 февраля вечером был доставлен в аэропорт Гейдара Алиева в сопровождении сотрудников Генпрокуратуры.

В акции протеста наряду с рядовыми гражданами приняли участие также соратники Пашиняна по блоку «Елк» (Выход – ред.) Эдмон Марукян и Арам Саркисян.

Участники акции скандировали перед зданием посольства лозунг «Уходи!», обращенный к послу Белоруссии.

7 февраля Верховный суд Белоруссии оставил в силе решение генеральной прокуратуры республики о выдаче Азербайджану Лапшина. В тот же день он прибыл в аэропорт Гейдара Алиева специальным рейсом в наручниках и в сопровождении сотрудников Службы госбезопасности.

Известный блогер Александр Лапшин (Puerrtto) был задержан в середине декабря в Минске по запросу Азербайджана за незаконное пересечение границы. Лапшин не раз совершал визиты в Нагорный Карабах, за что еще в 2011 году был включен в «черный список» МИД Азербайджана. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени «Александр» («Олександр»). После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона «О государственной границе» и миграционного кодекса страны.