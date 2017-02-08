Посольство России в Баку запросило встречу с экстрадированным блогером Лапшиным

PanARMENIAN.Net - Посольство России в Азербайджане запросило у местных властей встречу с российско-израильским блогером Александром Лапшиным, который был экстрадирован в Баку из Минска. Об этом сообщил представитель консульского отдела посольства РФ в Белоруссии.

7 февраля Верховный суд Белоруссии оставил в силе решение генеральной прокуратуры республики о выдаче Азербайджану Лапшина. В тот же день он прибыл в аэропорт Гейдара Алиева специальным рейсом в наручниках и в сопровождении сотрудников Службы госбезопасности.

Верховный суд Белоруссии во вторник оставил в силе решение генеральной прокуратуры республики о выдаче Азербайджану блогера Лапшина, имеющего гражданство России и Израиля. В тот же день он прибыл в аэропорт Гейдара Алиева специальным рейсом в наручниках и в сопровождении двух сотрудников Службы госбезопасности.

«Мы находимся в постоянном контакте с коллегами из российского посольства в Азербайджане, которые уже запросили встречу с Александром», — сказал представитель посольства, передает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о том, что переговоры об экстрадированном из Баку российско-израильском блогере Александре Лапшине не ведутся, но для его защиты предпринимаются все возможные юридические меры.

Известный блогер Александр Лапшин (Puerrtto) был задержан в середине декабря в Минске по запросу Азербайджана за незаконное пересечение границы. Лапшин не раз совершал визиты в Нагорный Карабах, за что еще в 2011 году был включен в «черный список» МИД Азербайджана. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени «Александр» («Олександр»). После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона «О государственной границе» и миграционного кодекса страны.