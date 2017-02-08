Россия не исключила отмену визового режима с Грузией

PanARMENIAN.Net - Москва не исключает дальнейшего облегчения или даже отмены визового режима с Грузией. Об этом сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

Как говорится в сообщении, опубликованном 8 февраля на сайте МИД РФ в Праге состоялась встреча замглавы МИД РФ Григория Карасина и спецпредставителя премьер-министра Грузии Зураба Абашидзе.

«В ходе встречи была затронута тема российско-грузинского Соглашения о таможенном администрировании и мониторинге торговли товарами от 9 ноября 2011 года. Сторонам не следует затягивать начало практической реализации этого крайне нужного для региональной торговли документа. Российская сторона готова к его практической реализации», — сообщает МИД.

«Стороны с удовлетворением констатировали растущую интенсивность гуманитарных обменов и контактов между людьми. Благодаря визовой либерализации для граждан Грузии, осуществленной российской стороной в конце 2015 года, количество виз, выдаваемых Секцией интересов России в Тбилиси, удвоилось и достигло 40 тысяч штук. Карасин подтвердил настрой на дальнейшее облегчение визового режима, не исключая в перспективе и его отмены. Это в том числе зависит от готовности грузинских властей к ответственной работе на данном направлении», — отмечается в сообщении, передает РИА Новости.

В августе 2008 года Грузия разорвала дипотношения с РФ в ответ на признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии. Однако представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ. На данный момент диалог поддерживается в рамках женевских дискуссий и регулярных встреч Абашидзе и Карасина.