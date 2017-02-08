Анкара объявила о захвате Сирийской свободной армией ключевых высот вокруг Аль-Баба

PanARMENIAN.Net - Турецкие военные заявили, что бойцам Сирийской свободной армии (ССА) при поддержке турецких сил удалось взять под контроль ключевые высоты вокруг города Аль-Баб.

По данным Анкары, они уже вышли на западную окраину Аль-Баба и даже захватили несколько домов, пишет Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

«Во время наступления ночью с 7 на 8 февраля оборона «Исламского государства» была взломана. В эти минуты наступление продолжается», - пояснил официальный представитель ССА.

За время боев от ударов авиации, артобстрелов и огня стрелкового оружия погибли 58 боевиков «Исламского государства» (ИГ). Потери турецких войск составили два человека убитыми и 15 легко ранеными, данных по ССА военные не приводят.

«Операция по установлению контроля над Аль-Бабом будет завершена в самое ближайшее время. За последние дни наш спецназ и ССА достигли серьезных успехов», - пообещал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

По словам министра, следующей целью турецких военных и союзных им сирийцев станет Ракка — столица ИГ.

Наступление турецкой армии и союзных ей частей (ССА) на Аль-Баб началось пять месяцев назад. Бои на подступах к городу идут уже более двух месяцев, однако турецким военным и их союзникам до сих пор так и не удалось его взять. При этом Анкара регулярно сообщает о больших потерях исламистов — как утверждает Турция, они потеряли уже более 700 человек.