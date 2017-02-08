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Глава МИД Армении: Азербайджан потерял равновесие

Глава МИД Армении: Азербайджан потерял равновесие
8 февраля 2017 - 18:30 AMT

PanARMENIAN.Net - Выдача Белоруссией блогера Александра Лапшина Азербайджану не повлияет на количество посещающих Нагорный Карабах. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян.

«Поток людей в Нагорный Карабах не прекратился, напротив, увеличился, и продолжит увеличиваться. Азербайджан, конечно, пытается нанести вред процессу посещений в Карабах», - сказал Налбандян в парламенте.

По его словам, Азербайджан потерял равновесие, у него сдали нервы и теперь эта страна хочет вывести из равновесия и других.

«Но мы не должны поддаваться и не лить воду на мельницу Баку», - заявил Налбандян, передает Aysor.am.

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