В США создали систему перехвата беспилотников на лету (видео)
8 февраля 2017 - 18:41 AMT
PanARMENIAN.Net - Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA) создало систему SideArm, которая предназначена для запуска и мгновенного перехвата беспилотников.
Во время тестов с помощью системы удалось поймать 180-килограммовый беспилотник Lockheed Martin Fury, а в будущем планируется перехватывать аппараты весом до полутонны, пишет Lenta.ru.
Запуск беспилотника происходит с помощью катапульты с коротким ходом, после чего она может трансформироваться для его ловли.
SideArm адаптирована для установки на корабле, борту подлодки и шасси легкого грузовика. Для ее обслуживания необходимо от двух до четырех человек.
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