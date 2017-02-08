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В США создали систему перехвата беспилотников на лету (видео)

В США создали систему перехвата беспилотников на лету
  8 февраля 2017 - 18:41 AMT

PanARMENIAN.Net - Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA) создало систему SideArm, которая предназначена для запуска и мгновенного перехвата беспилотников.

Во время тестов с помощью системы удалось поймать 180-килограммовый беспилотник Lockheed Martin Fury, а в будущем планируется перехватывать аппараты весом до полутонны, пишет Lenta.ru.

Запуск беспилотника происходит с помощью катапульты с коротким ходом, после чего она может трансформироваться для его ловли.

SideArm адаптирована для установки на корабле, борту подлодки и шасси легкого грузовика. Для ее обслуживания необходимо от двух до четырех человек.

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Lenta.ru: Создана система перехвата беспилотников на лету
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