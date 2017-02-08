Владельцы Galaxy Note 7 подали в суд на Samsung

PanARMENIAN.Net - Проблемы у модели Samsung Galaxy Note 7 стали проявляться сразу после начала продаж.

На данный момент известно уже о пяти случаях передачи дела в суд, а первое слушание должно пройти в ближайшие месяцы, сообщает Life.ru со ссылкой на The Investor.

Ожидается, что Samsung придётся возместить финансовый и моральный ущерб всем пострадавшим, так как летом 2016 года пользователи обратились в службу поддержки, где получили обвинение в мошенничестве вместо своевременных компенсации и ремонта. Это не только оскорбительно, но и подвергало опасности жизнь обладателей Galaxy Note.

В Южной Корее правительством было проведено свое, параллельное Samsung, расследование причин возгорания смартфонов Galaxy Note 7. Чиновники пришли к тому же выводу, что и представители самого IT-гиганта — во всем виноват аккумулятор.

Испытания проводились Корейским агентством по технологиям и стандартам. Были выявлены нарушения электродов батарей в процессе использования и проблемы с изоляцией, пишет Ferra.ru. Результатом проверки стало ужесточение правил безопасности при производстве аккумуляторов.

Ранее компания Samsung заявила, что причиной возгорания аккумуляторов для смартфонов Galaxy Note 7 стали неполадки, связанные с их проектированием и производством. Samsung взял на себя ответственность за неполадки, отметив, что причиной стали «недочеты проектирования аккумуляторов и технологического процесса сборки устройства».