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Российский суд подтвердил обвинительный приговор Навальному

Российский суд подтвердил обвинительный приговор Навальному
8 февраля 2017 - 18:58 AMT

PanARMENIAN.Net - Судья Ленинского районного суда Кирова Алексей Втюрин приговорил политика Алексея Навального к пяти годам условно по делу «Кировлеса». Второй подсудимый Петр Офицеров получил четыре года условно, передает «Медуза».

Каждому подсудимому также назначен штраф 500 тысяч рублей. Решение суда полностью соответствует наказанию, которое для подсудимых запросила сторона обвинения.

Навальный отметил, что мотивировочная часть приговора практически не отличалась от решения, вынесенного на первом процессе по делу «Кировлеса».

Навального и Офицерова признали виновными в том, что они принудили руководство «Кировлеса» продать им товар по заниженной цене, чтобы потом получить прибыль при перепродаже.

Дело о хищении имущества «Кировлеса» было рассмотрено повторно. В первый раз, как установил ЕСПЧ, Навального и Офицерова приговорили к условным срокам за действия, которые нельзя отличить от обычного ведения бизнеса. На повторном процессе обвинение никак не изменило свою стратегию, приведя аналогичные доказательства вины подсудимых.

Обвинительный приговор не позволит Алексею Навальному участвовать в президентских выборах в 2018 году. Такое право у него появилось после отмены первого приговора по делу «Кировлеса».

Ссылки по теме:
Meduza: Навального приговорили к пяти годам условно
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