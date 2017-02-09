ВС Азербайджана произвели более 200 выстрелов в направлении армянских позиций НКР

PanARMENIAN.Net - В ночь с 8 на 9 февраля Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС из 60-миллиметровых минометов, различных гранатометов и стрелкового оружия нарушил режим перемирия около 40 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР).

В указанный период ВС Азербайджана произвели в направлении армянских позиций свыше 200 выстрелов.

Наиболее интенсивные нарушения режима перемирия зарегистрированы в восточном и северо-восточном направлениях линии соприкосновения. На указанных участках ВС Азербайджана из миномета и гранатометов выпустили в общей сложности 15 снарядов (9 – из миномета, 6 – из гранатометов).

Подразделения Армии обороны НКР продолжают осуществлять полноценный контроль на передовой и уверенно нести боевое дежурство.

8 февраля, около 11:00 по ереванскому времени, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны НКР, дислоцированной в северном направлении линии соприкосновения, вследствие нарушения ВС Азербайджана режима прекращения огня смертельное ранение получил военнослужащий-контрактник Гегам Генрихович Манукян, 1979 г.р. Для выяснения подробностей инцидента ведется следствие, сообщает пресс-служба министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики.