ВС Азербайджана произвели более 200 выстрелов в направлении армянских позиций НКР
9 февраля 2017 - 10:39 AMT
PanARMENIAN.Net - В ночь с 8 на 9 февраля Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС из 60-миллиметровых минометов, различных гранатометов и стрелкового оружия нарушил режим перемирия около 40 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР).
В указанный период ВС Азербайджана произвели в направлении армянских позиций свыше 200 выстрелов.
Наиболее интенсивные нарушения режима перемирия зарегистрированы в восточном и северо-восточном направлениях линии соприкосновения. На указанных участках ВС Азербайджана из миномета и гранатометов выпустили в общей сложности 15 снарядов (9 – из миномета, 6 – из гранатометов).
Подразделения Армии обороны НКР продолжают осуществлять полноценный контроль на передовой и уверенно нести боевое дежурство.
8 февраля, около 11:00 по ереванскому времени, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны НКР, дислоцированной в северном направлении линии соприкосновения, вследствие нарушения ВС Азербайджана режима прекращения огня смертельное ранение получил военнослужащий-контрактник Гегам Генрихович Манукян, 1979 г.р. Для выяснения подробностей инцидента ведется следствие, сообщает пресс-служба министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики.
Самое значимое
Таким образом, решение о выдаче Лапшина Азербайджану вступило в силу, так как Верховный суд Белоруссии является последней инстанцией, в которой он мог опротестовать постановление Генпрокуратуры
Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано
Омбудсмен Нагорно-Карабахской Республики Рубен Меликян 3 февраля во время встречи с гражданином Азербайджана Эльнуром Гусейнзаде, задержанным по подозрению в совершении 1 февраля попытки диверсии и незаконного пресечения государственной границы НКР, передал ему Европейскую конвенцию по правам человека на азербайджанском языке.
Конституционный суд Франции 26 января отменил решение Национальной Ассамблеи от 22 декабря о криминализации отрицания геноцидов и массовых жертв из-за преступлений на национальной или религиозной основе.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
СМИ: Террористы ИГ расстреляли 45 человек, которые пытались покинуть Мосул Террористы радикальной группировки «Исламское государство» (ИГ) в течение недели убили 45 мирных жителей, которые не захотели воевать на стороне исламистов и попытались покинуть западную часть иракского Мосула.
СМИ: Иран вновь произвел запуск ракеты Как сообщил телеканалу неназванный американский чиновник, новый пуск был осуществлен 8 февраля. По его данным, Иран произвел пуск ракеты ближнего действия Mersad класса «земля-воздух»
Трамп сделал шаг в направлении улучшения отношений с Китаем В послании американский лидер заявил, что надеется на сотрудничество с китайским коллегой, чтобы «развивать конструктивные отношения», которые приносят пользу обеим странам
В Армении закрыта автодорога Берд-Чамбарак, Ларс открыт 9 февраля по состоянию на 09:30 из-за метели в Армении остается закрытой автодорога Берд-Чамбарак. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении.