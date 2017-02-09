Трамп сделал шаг в направлении улучшения отношений с Китаем

PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп 8 февраля направил письмо председателю Китая Си Цзиньпину.

В послании американский лидер заявил, что надеется на сотрудничество с китайским коллегой, чтобы «развивать конструктивные отношения», которые приносят пользу обеим странам, пишет Lenta.ru со ссылкой на Reuters

Трамп также поблагодарил Си Цзиньпина за его поздравительное письмо по случаю инаугурации и пожелал народу КНР процветания в новом году по восточному календарю.

Отношения Китая и США обострились после того, как Трамп поговорил по телефону с лидером Тайваня Цай Инвэнь, что вызвало негодование Пекина. 12 декабря 2016 года республиканец заявил, что не Пекину решать, с кем ему общаться. 4 декабря Трамп в своем Twitter подверг критике экономическую политику Китая и его военную активность в Южно-Китайском море.

Спустя месяц Цай Инвэнь встретилась с несколькими политиками-республиканцами в Хьюстоне. Несмотря на предупреждающее письмо из консульства КНР, группа техасских чиновников во главе с сенатором Тедом Крузом провели с ней переговоры. В ответ на возмущение китайских дипломатов Круз заявил: «КНР должна понять, что американцы сами решают, с кем встречаться. Китайцы не могут наложить вето на наши встречи, и мы будем продолжать переговоры с любыми партнерами, в том числе с тайваньцами, если нам это выгодно».