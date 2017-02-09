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СМИ: Иран вновь произвел запуск ракеты

СМИ: Иран вновь произвел запуск ракеты
9 февраля 2017 - 10:54 AMT

PanARMENIAN.Net - В США заявили, что Иран вновь произвел пуск ракеты со стартовой площадки к востоку от Тегерана, с которой в январе был осуществлен пуск баллистической ракеты, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

Как сообщил телеканалу неназванный американский чиновник, новый пуск был осуществлен 8 февраля. По его данным, Иран произвел пуск ракеты ближнего действия Mersad класса «земля-воздух», которая упала в 35 милях (56 километрах) от стартовой площадки.

Иран 29 января произвел испытательный пуск баллистической ракеты средней дальности в окрестностях города Семнан в 225 километрах от Тегерана. Ракета пролетела примерно 966 километров перед тем, как взорвалась. Телеканал Fox News отметил, что принятая в июле 2015 года резолюция ООН 2231 призывает Иран не проводить подобные испытания.

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