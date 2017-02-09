СМИ: Иран вновь произвел запуск ракеты
9 февраля 2017 - 10:54 AMT
PanARMENIAN.Net - В США заявили, что Иран вновь произвел пуск ракеты со стартовой площадки к востоку от Тегерана, с которой в январе был осуществлен пуск баллистической ракеты, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.
Как сообщил телеканалу неназванный американский чиновник, новый пуск был осуществлен 8 февраля. По его данным, Иран произвел пуск ракеты ближнего действия Mersad класса «земля-воздух», которая упала в 35 милях (56 километрах) от стартовой площадки.
Иран 29 января произвел испытательный пуск баллистической ракеты средней дальности в окрестностях города Семнан в 225 километрах от Тегерана. Ракета пролетела примерно 966 километров перед тем, как взорвалась. Телеканал Fox News отметил, что принятая в июле 2015 года резолюция ООН 2231 призывает Иран не проводить подобные испытания.
Самое значимое
Правозащитники опросили несколько десятков бывших охранников, судей, адвокатов и освобожденных узников. По их сведениям, с 2011 по 2015 год в тюрьме без суда было повешено более 13 тысяч человек
По словам источника, представители США заявили палестинскому премьер-министру Рами Хамдалле, что средства не могут быть перечислены в обозримом будущем
По словам Береджиклян, она будет представлять Либеральную партию штата. В случае успеха, она станет первой женщиной-премьером во всех австралийских штатах от Либеральной партии
По заявлению заместителя министра энергетики Грузии Мариам Валишвили, грузинская сторона вернулась из последней встречи с несогласованной позицией
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
ВС Азербайджана произвели более 200 выстрелов в направлении армянских позиций НКР В ночь с 8 на 9 февраля Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС из 60-миллиметровых минометов, различных гранатометов и стрелкового оружия нарушили режим перемирия около 40 раз.
В Армении закрыта автодорога Берд-Чамбарак, Ларс открыт 9 февраля по состоянию на 09:30 из-за метели в Армении остается закрытой автодорога Берд-Чамбарак. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении.
Владельцы Galaxy Note 7 подали в суд на Samsung На данный момент известно уже о пяти случаях передачи дела в суд, а первое слушание должно пройти в ближайшие месяцы.
В США создали систему перехвата беспилотников на лету (видео) Во время тестов с помощью системы удалось поймать 180-килограммовый беспилотник Lockheed Martin Fury, а в будущем планируется перехватывать аппараты весом до полутонны