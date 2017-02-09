СМИ: Террористы ИГ расстреляли 45 человек, которые пытались покинуть Мосул
9 февраля 2017 - 10:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Террористы радикальной группировки «Исламское государство» (ИГ) в течение недели убили 45 мирных жителей, которые не захотели воевать на стороне исламистов и попытались покинуть западную часть иракского Мосула, передает РИА Новости со ссылкой на Times.
Отмечается, что потерпев серьезные поражения в январе, когда иракским войскам удалось отвоевать у ИГ восточную часть города, террористы начали искать подкрепления в лице мирных жителей, заставляя их воевать на своей стороне.
«ИГ пытается завербовать молодых людей силой. Многие отказались присоединяться к ИГ и попытались сбежать», — заявил один из мирных жителей.
По словам местных жителей, 6 февраля террористы расстреляли 40 молодых людей, которые пытались переплыть реку и добраться до восточной части города. Еще пять человек были убиты во вторник, также при попытке сбежать. Тела убитых были возвращены семьям в качестве предупреждения.
«Боевики знают, что их дни сочтены, поэтому они хотят убить как можно больше людей прежде, чем потерпят поражение», — сказал еще один мирный житель.
По данным гуманитарных агентств ООН, в западном Мосуле, который остается под полным контролем ИГ, находятся около 750-800 тысяч мирных жителей.
Западная часть города пока остается под контролем боевиков. Восточный Мосул был полностью освобожден от террористов группировки ИГ в ходе начавшейся в октябре 2016 года операции иракских военных и коалиции во главе с США. В освобожденные районы вернулись уже около 30 тысяч человек, тогда как покинули свои дома около 190 тысяч человек.
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