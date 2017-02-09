Сирия сообщила об авиаударе со стороны израильских ВВС
9 февраля 2017 - 11:18 AMT
PanARMENIAN.Net - ВВС Израиля совершили авиаудар по сирийскому городу Эль-Кунейтра.
Вертолет израильских ВВС атаковал один из жилых домов в городе Эль-Баас на юго-западе Сирии. При этом отмечается, что вертолет не заходил в воздушное пространство Сирии. Ракета, была выпущена с «оккупированных территорий», передает РБК со ссылкой на SANA.
Отмечается, что в результате случившегося никто не пострадал.
ВС Сирии назвали данную атаку «вопиющей», отметив, что она «преследовала цель оказать поддержку бандформированиям». При этом сирийские военные подчеркнули, что нападение «не сможет заставить сирийскую армию отказаться от преследования террористов».
В середине января 2017 года командование сирийской армии сообщило, что ВВС Израиля обстреляли военный аэродром Эль-Мезза к западу от Дамаска. По данным военных, несколько ракет были выпущены из района, расположенного неподалеку от Тивериадского озера на севере Израиля.
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