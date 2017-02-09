В Венгрии обнаружены урартские артефакты IX века до н.э.
9 февраля 2017 - 14:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Венгерская полиция сообщила, что исследования обнаруженных в 2016 году в грузовике персидских, шумерских и ассирийских артефактов завершены.
В результате исследований выяснилось, что найденные артефакты принадлежат IX веку д.н.э. и могут оцениваться в $690 тысяч, передает Associated Press.
Бронзовые артефакты, в том чиле шлем, маленькие колокольчики и сбруя, предположительно, были извлечены из могилы высокопоставленного военного офицера из Урартского государства (Ванское царство), располагавшегося на территории Армянского нагорья, говорится в сообщении полиции.
Урарту - древнее государство, располагавшееся на территории Армянского нагорья. Существование Урарту как союза племен документально подтверждено с XIII, как государства - с IX века до н. э. Урарту прекратило существование в VI веке до н. э. В первой четверти 1 тысячелетия до н. э. Урарту занимало главенствующее положение среди государств Передней Азии.
115 объектов были найдены 29 сентября 2016 года во время обыска грузовика, направляющегося в Литву. Не один из обнаруженных объектов не принадлежал какому-либо музею или частной коллекции. Найденная коллекция в настоящее время хранится в Музее изобразительных искусств в Будапеште.
Photo. British Museum
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