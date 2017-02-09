Мхитарян: «Манчестер Юнайтед» доберется до лидирующих позиций в АПЛ

PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян рассказал о гонке за лидерами чемпионата Англии и победе над «Лестером» со счетом 3:0, в котором он забил гол и сделал результативную передачу.

«Перед тем, как я забил гол, у нас были трудности. Например, из защиты не могли нормально выходить. Когда поменяли систему игры, все нормализовалось. Слава богу, что забили еще до перерыва: это облегчило нашу задачу. Мы начали играть по схеме 4-4-2, а потом должны были перестроиться на 4-2-3-1. Во время игры тренер мне подсказал, что нужно перейти в центр. Я перешел и сделал то, что требовалось от меня»,- рассказал Мхитарян, передает «Новости-Армения» со ссылкой на «Матч ТВ».

По словам Мхитаряна, эта победа была для команды необходимой, потому что они хотели приблизиться к четверке.

«Все знают, что мы на 6-м месте, мы боремся, выигрываем, а люди думают, что есть кто-то за спиной, поэтому напряжены. Мы гонимся за ними и в конечном итоге доберемся» ,- сказал он.

По словам футболиста, «Манчестер Юнайтед» после прихода главного тренера Моуринью стала играть более свободно и уверенно.

«Я не очень следил за выступлениями команды последние 2-3 года, но могу сказать, что сейчас «МЮ» увереннее в своих силах. Команда хорошо играет в пас, знает, как атаковать и как обороняться. Мы бьемся до конца и уже показали, что можем забивать на последних минутах. Конечно, это не лучший вариант, но показательно, что мы не теряем концентрацию и надежду», - сказал Мхитарян.

Мхитарян признался, что ему очень приятно, когда его имя скандирует целый сектор, что дает ему стимул играть еще лучше и делать для команды больше.

«Я делаю свою работу, стараюсь делать все, что от меня зависит. Например, вести команду за собой. Но не так важно, кто ведет за собой команду, важно, чтобы у команды был результат»,- подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что сайт Eurosport проводит опрос среди своих читателей для определения лучшего игрока 24-го тура АПЛ. На звание лучшего футболиста в числе прочих претендует полузащитник сборной Армении и «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян.