Армения может наладить воздушное сообщение с Сирией и Австралией

PanARMENIAN.Net - Правительство Армении на заседании 9 февраля одобрило соглашение о налаживании воздушного сообщения с Сирией и Австралией.

Соглашение создаст соответствующую правовую базу для налаживания воздушного сообщения между двумя странами. Документ составлен по типовому образцу и предусматривает двустороннее регулирование воздушных перевозок.

Армянская община в Сирии до начала конфликта в стране насчитывала около 110 тысяч человек. В основном, сирийские армяне проживали в Алеппо, Дамаске, Латакии, Кесабе и Эль-Камышли. После начала войны более 90 тысяч армян покинули страну.

По данным Миндиаспоры Армении, за пять лет войны из Сирии в Армению переехали 20 тысяч армян, из которых 17 тысяч остаются здесь, а 13 тысяч стали гражданами Армении.