Армения может наладить воздушное сообщение с Сирией и Австралией
9 февраля 2017 - 14:15 AMT
PanARMENIAN.Net - Правительство Армении на заседании 9 февраля одобрило соглашение о налаживании воздушного сообщения с Сирией и Австралией.
Соглашение создаст соответствующую правовую базу для налаживания воздушного сообщения между двумя странами. Документ составлен по типовому образцу и предусматривает двустороннее регулирование воздушных перевозок.
Армянская община в Сирии до начала конфликта в стране насчитывала около 110 тысяч человек. В основном, сирийские армяне проживали в Алеппо, Дамаске, Латакии, Кесабе и Эль-Камышли. После начала войны более 90 тысяч армян покинули страну.
По данным Миндиаспоры Армении, за пять лет войны из Сирии в Армению переехали 20 тысяч армян, из которых 17 тысяч остаются здесь, а 13 тысяч стали гражданами Армении.
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Этот показатель стал рекордным с 2006 года. Самый низкий показатель в течение последних десяти лет был зафиксирован в 2009 году - всего $697 млн, самый высокий - в 2014 году - $1.547 млрд
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