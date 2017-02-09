Nokia планирует купить разработчика программного обеспечения Comptel за €347 млн
9 февраля 2017 - 14:25 AMT
PanARMENIAN.Net - Финский производитель гаджетов Nokia собирается купить финского разработчика программного обеспечения Comptel за €347 млн.
Сделка будет осуществлена в рамках стратегического плана финской компании по организации независимого бизнеса по разработке ПО, пишет «Ъ» со ссылкой на TechCrunch.
Nokia хочет расширить портфолио этой продукции компании, а также выйти на рынки за счет увеличения сетей стратегических партнеров и дополнительных продаж.
О том, что Nokia выпустит смартфоны на Android, стало известно в декабре 2016 года. Состоящая из бывших сотрудников Nokia HMD Global подписала соглашение о праве на использование бренда в течение 10 лет. В январе компания представила смартфон Nokia 6. В феврале СМИ сообщили, что Nokia хочет представить новую модель смартфона 26 февраля на выставке World Mobile Congress (WMC) в Барселоне. По данным изданий, фнский производитель гаджетов привезет в Испанию Nokia P1 или Nokia 8.
Самое значимое
Всемирный банк привлечет в качестве разработчиков проекта армянский стартап Fambox из Технологического центра Гюмри (GTC)
Отмечается, что такое обращение поставило в затруднительное положение компании, которые выступают за свободное обращение информации
Предполагалось, что Prime Video станет доступен в большинстве стран мира еще в первой половине 2016 года, но компания задержала сроки выхода
У созданной программы результаты оказались на 35% лучше, чем у профессионального «считывателя» по губам
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Захарова: Россия продолжит заниматься судьбой Лапшина «Мы будем заниматься судьбой российского гражданина и далее», - сказала Захарова.
Парламент Армении ратифицировал поправки в соглашение по ВТО для ускорения торговых процедур Как отметил, представляя документ, заместитель председателя Комитета по госдоходам Армении Вахтанг Мирумян, поправки расширяют круг лиц, которые могут выступать заявителем при запросе о принятии предварительного решения о стране происхождения товаров
Ассанжу могут дать 30 дней на уход из посольствя Эквадора в Лондоне По мнению политика, для основателя WikiLeaks настало время двигаться дальше, так как его пребывание в посольстве дорого обходится стране и не является оправданным
В Ереване появится школа с углубленным изучением китайского языка Правительство Армении на заседании 9 февраля выделило 1.2 миллиарда драмов (около 2.5 миллиона долларов) на строительство китайской школы.