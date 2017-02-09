Nokia планирует купить разработчика программного обеспечения Comptel за €347 млн

PanARMENIAN.Net - Финский производитель гаджетов Nokia собирается купить финского разработчика программного обеспечения Comptel за €347 млн.

Сделка будет осуществлена в рамках стратегического плана финской компании по организации независимого бизнеса по разработке ПО, пишет «Ъ» со ссылкой на TechCrunch.

Nokia хочет расширить портфолио этой продукции компании, а также выйти на рынки за счет увеличения сетей стратегических партнеров и дополнительных продаж.

О том, что Nokia выпустит смартфоны на Android, стало известно в декабре 2016 года. Состоящая из бывших сотрудников Nokia HMD Global подписала соглашение о праве на использование бренда в течение 10 лет. В январе компания представила смартфон Nokia 6. В феврале СМИ сообщили, что Nokia хочет представить новую модель смартфона 26 февраля на выставке World Mobile Congress (WMC) в Барселоне. По данным изданий, фнский производитель гаджетов привезет в Испанию Nokia P1 или Nokia 8.