МИД Белоруссии: Предложения исключить Белоруссию из ОДКБ лишены оснований

PanARMENIAN.Net - Предложения армянских парламентариев о целесообразности исключения Белоруссии из ОДКБ из-за выдачи Минском Баку блогера Александра Лапшина «лишены юридических оснований». Об этом 9 февраля заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик.

Верховный суд Белоруссии 7 февраля оставил в силе решение генпрокуратуры республики о выдаче Азербайджану блогера Лапшина, имеющего гражданство России и Израиля. Вечером того же дня блогер был экстрадирован спецрейсом из Минска в Баку. На заседании парламента Армении 8 февраля оппозиционный депутат Никол Пашинян заявил, что МИД республики должен отозвать посла из Белоруссии и предпринять в адрес Минска самые жесткие политические и дипломатические меры.

«Участие или неучастие в ОДКБ носит добровольный характер и является суверенным выбором. Белоруссия свой выбор сделала. Предложения об исключении из ОДКБ лишены юридических оснований», — сказал Мирончик журналистам, комментируя заявления в армянском парламенте, передает РИА Новости.

7 февраля Верховный суд Белоруссии оставил в силе решение генеральной прокуратуры республики о выдаче Азербайджану Лапшина и вечером того же дня его экстрадировали в Азербайджан.

Известный блогер Александр Лапшин (Puerrtto) был задержан в середине декабря в Минске по запросу Азербайджана за незаконное пересечение границы. Лапшин не раз совершал визиты в Нагорный Карабах, за что еще в 2011 году был включен в «черный список» МИД Азербайджана. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени «Александр» («Олександр»). После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона «О государственной границе» и миграционного кодекса страны.